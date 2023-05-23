Банк России прогнозирует дальнейший рост экономики по итогам апреля-мая

УрБК, Москва, 31.05.2023. По итогам апреля-мая российская экономика продолжит расти. Этому способствует расширение потребительской и инвестиционной активности, а также высокий спрос со стороны государства, сообщает Банк России.
Потребительские цены росли умеренно, хотя и с постепенным увеличением роста устойчивых компонентов цен с пониженного уровня. Но инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне, а проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными.
В апреле годовая инфляция снизилась до 2,3% в связи с высокой базой 2022 года. Месячный темп роста цен был близок к 4% в перерасчете на год. Поэтому с мая годовой рост цен начнет ускоряться.
Доходности длинных облигаций федерального займа (ОФЗ) вышли на стабилизацию, но уровень все еще повышенный. В первую очередь разница между доходностями долгосрочных и краткосрочных ОФЗ все так же определяется опасениями сохранения повышенного дефицита бюджета и объемов заимствований в среднесрочной перспективе.
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