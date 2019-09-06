УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 15:35

Банк России снизил ключевую ставку до 17%

УрБК, Москва, 12.09.2025. Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 1 п.п., до 17%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — говорится в сообщении.

Банк России сохранит жесткую денежно-кредитную политику для достижения цели по инфляции в 4% к 2026 году. Решения по ключевой ставке будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу годовая инфляция снизится до 6–7% в 2025 году и до 4% в 2026 году. Ценовая динамика остается неоднородной. Инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне, заключил регулятор.

«Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные и опросные индикаторы свидетельствуют о замедлении роста общей экономической активности в 3 квартале 2025, который остается положительным. Динамика деловой активности неоднородна по отраслям. Значительное охлаждение наблюдается в отраслях, ориентированных на внешний спрос. Внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. Рост потребительской активности даже несколько ускорился», — отмечает ЦБ РФ.

Денежно-кредитные условия смягчились, но остаются жесткими. Процентные ставки снизились, отражая предыдущие снижения ключевой ставки и пересмотр ожиданий рынка.

При снижении депозитных ставок сохраняется высокая склонность к сбережению, но кредитная активность выросла, особенно в корпоративном секторе и розничном сегменте. В текущем году общий рост требований к экономике может достичь верхней границы прогнозного диапазона 7,0–10,0%.

Проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными из-за отклонения экономики от траектории сбалансированного роста, высоких инфляционных ожиданий и ухудшения внешней торговли. Геополитическая напряженность остается значимым фактором неопределенности. Дезинфляционные риски связаны с замедлением внутреннего спроса.
