Работникам ММК с 1 июня 2023 года на 6,5% повысят заработную плату

УрБК, Магнитогорск, 31.05.2023. Работникам ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») с 1 июня 2023 года на 6,5% повысят тарифные ставки и оклады. Приказ об этом подписал генеральный директор Павел Шиляев, сообщает управление информации и общественных связей предприятия.
Повышение коснется не только работников ПАО «ММК», но и всех Обществ Группы. Индексация произведена в рамках утвержденной программы с целью повышения реального уровня заработной платы, а также с учетом изменения размера фиксированного набора товаров и услуг.
По словам Павла Шиляева, несмотря ни на какие трудности, рыночную конъюнктуру, а также внешнеполитическую ситуацию, компания всегда стремится выплачивать конкурентную заработную плату, чтобы обеспечить работникам достойную жизнь.
«Регулярная индексация тарифных ставок и окладов позволяет реализовать стратегию опережающего роста зарплаты металлургов по сравнению с инфляцией. Действующая в ПАО «ММК» система оплаты труда и премирования охватывает всех сотрудников и направлена на мотивирование их к качественному и эффективному выполнению работы», — подчеркнул Павел Шиляев.
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