УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:41

Работникам ММК с 1 июня 2023 года на 6,5% повысят заработную плату

УрБК, Магнитогорск, 31.05.2023. Работникам ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») с 1 июня 2023 года на 6,5% повысят тарифные ставки и оклады. Приказ об этом подписал генеральный директор Павел Шиляев, сообщает управление информации и общественных связей предприятия.

Повышение коснется не только работников ПАО «ММК», но и всех Обществ Группы. Индексация произведена в рамках утвержденной программы с целью повышения реального уровня заработной платы, а также с учетом изменения размера фиксированного набора товаров и услуг.

По словам Павла Шиляева, несмотря ни на какие трудности, рыночную конъюнктуру, а также внешнеполитическую ситуацию, компания всегда стремится выплачивать конкурентную заработную плату, чтобы обеспечить работникам достойную жизнь.

«Регулярная индексация тарифных ставок и окладов позволяет реализовать стратегию опережающего роста зарплаты металлургов по сравнению с инфляцией. Действующая в ПАО «ММК» система оплаты труда и премирования охватывает всех сотрудников и направлена на мотивирование их к качественному и эффективному выполнению работы», — подчеркнул Павел Шиляев.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.05.2022 ММК анонсировал повышение зарплаты своим сотрудникам на 10%

УрБК, Магнитогорск, 25.05.2022. С 1 июня 2022 года тарифные ставки и оклады работников ПАО «Магнитогорский ...

12.04.2019 Директор санатория «Сунгуль» оштрафован за невыплату работникам зарплаты на сумму около 3,4 млн рублей

В Снежинске директор санатория «Сунгуль» привлечен к уголовной ответственности за невыдачу работникам заработной платы, ...

12.04.2019 Директор санатория «Сунгуль» оштрафован за невыплату работникам зарплаты на сумму около 3,4 млн рублей

УрБК, Челябинск, 12.04.2019. В Снежинске директор санатория «Сунгуль» привлечен к уголовной ответственности за невыдачу ...

13.04.2015 HeadHunter: только 16% работодателей готовы повысить зарплаты сотрудников

УрБК, Москва, 13.04.2015. Только 16% работодателей готовы повысить заработную плату своих сотрудников. Об этом сообщает ...

15.10.2012 383 предприятия Свердловской области задерживают заработную плату работникам

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2012. В Свердловской области за 9 месяцев выявлено 383 предприятия, допустивших задержку ...

Популярные новости
05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий05.05.2023Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга05.05.2023Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах05.05.2023Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству временного проезда в квартале № 17
Архив новостей
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18