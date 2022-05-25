Работникам ММК с 1 июня 2023 года на 6,5% повысят заработную плату

УрБК, Магнитогорск, 31.05.2023. Работникам ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») с 1 июня 2023 года на 6,5% повысят тарифные ставки и оклады. Приказ об этом подписал генеральный директор Павел Шиляев, сообщает управление информации и общественных связей предприятия.



Повышение коснется не только работников ПАО «ММК», но и всех Обществ Группы. Индексация произведена в рамках утвержденной программы с целью повышения реального уровня заработной платы, а также с учетом изменения размера фиксированного набора товаров и услуг.



По словам Павла Шиляева, несмотря ни на какие трудности, рыночную конъюнктуру, а также внешнеполитическую ситуацию, компания всегда стремится выплачивать конкурентную заработную плату, чтобы обеспечить работникам достойную жизнь.



«Регулярная индексация тарифных ставок и окладов позволяет реализовать стратегию опережающего роста зарплаты металлургов по сравнению с инфляцией. Действующая в ПАО «ММК» система оплаты труда и премирования охватывает всех сотрудников и направлена на мотивирование их к качественному и эффективному выполнению работы», — подчеркнул Павел Шиляев.