Житель Нижнего Тагила перевел почти 2 млн рублей лжеработникам ЦБ РФ

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. 62-летний житель села Николо-Павловское перечислил порядка 2 млн руб. злоумышленникам, представившимся сотрудниками отдела экономической безопасности полиции и специалистами финансового отдела Центробанка.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, мошенники звонили с номера с кодом Москвы и сообщали, что аферисты пытаются взять кредит на имя пенсионера. Чтобы не допустить противоправных действий, мужчине посоветовали оформить кредит самому. Тогда пострадавший взял четыре кредита. После этого он снял деньги и через банкоматы отправил лжесотрудникам банка.



В результате в отделе полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».