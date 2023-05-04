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В Свердловской области с 30 мая по 3 июня ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. Метеорологическое предупреждение опубликовано на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«30 мая — 1 июня в большинстве районов Свердловской области сохраняется чрезвычайная, местами высокая пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.

Напомним, что по состоянию на утро 30 мая в Свердловской области остаются активны 23 лесных пожара общей площадью 3,6 тыс. га. Из них 13 локализованы на площади 100 га. Сейчас борьбу с огнем ведут более 770 человек и 120 единиц спецтехники. Угроза населенным пунктам отсутствует.

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