В Свердловской области с 30 мая по 3 июня ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. Метеорологическое предупреждение опубликовано на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«30 мая — 1 июня в большинстве районов Свердловской области сохраняется чрезвычайная, местами высокая пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.



Напомним, что по состоянию на утро 30 мая в Свердловской области остаются активны 23 лесных пожара общей площадью 3,6 тыс. га. Из них 13 локализованы на площади 100 га. Сейчас борьбу с огнем ведут более 770 человек и 120 единиц спецтехники. Угроза населенным пунктам отсутствует.