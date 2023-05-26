В Свердловской области горят 3,6 тыс. га лесов

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. По состоянию на утро 30 мая в Свердловской области остаются активны 23 лесных пожара общей площадью 3,6 тыс. га. Из них 13 локализованы на площади 100 га, сообщает департамент информационной политики региона.



За последние сутки было потушено 10 природных возгораний на площади 398 га. Сейчас борьбу с огнем ведут более 770 человек и 120 единиц спецтехники. Угроза населенным пунктам отсутствует.