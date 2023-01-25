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Свердловская область в 2023 году направит на внедрение интеллектуальных транспортных систем порядка 230 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В текущем году на внедрение интеллектуальных транспортных систем в Свердловской области будет потрачено порядка 229 млн руб. Из них 199 млн руб. поступит из федерального бюджета, еще 30 млн руб. — из регионального, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Часть средств будет направлена в том числе на установку детекторов транспортного потока. Сеть интеллектуальных транспортных систем будет расширена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Всего в Свердловской области в этом сезоне специалисты установят детекторы транспортного потока на шести локациях Екатеринбургской кольцевой автодороги, на 11 км Южного подъезда и на 3 км Северного подъезда к Нижнему Тагилу.

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