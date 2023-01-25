Свердловская область в 2023 году направит на внедрение интеллектуальных транспортных систем порядка 230 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В текущем году на внедрение интеллектуальных транспортных систем в Свердловской области будет потрачено порядка 229 млн руб. Из них 199 млн руб. поступит из федерального бюджета, еще 30 млн руб. — из регионального, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Часть средств будет направлена в том числе на установку детекторов транспортного потока. Сеть интеллектуальных транспортных систем будет расширена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Всего в Свердловской области в этом сезоне специалисты установят детекторы транспортного потока на шести локациях Екатеринбургской кольцевой автодороги, на 11 км Южного подъезда и на 3 км Северного подъезда к Нижнему Тагилу.
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Свердловская область вошла в число регионов, где идет активная цифровизация дорожного ...25.02.2022 В Екатеринбурге в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 27 светофоров
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в ...09.02.2021 Свердловской области выделили дополнительно 9 млрд рублей для завершения строительства ЕКАД в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. Свердловская область получила дополнительное финансирование в размере 9 млрд руб. для ...12.11.2019 На строительство ЕКАД из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей
Свердловская область в 2019 году дополнительно получит 1 млрд руб. из федерального бюджета на реализацию национального ...12.11.2019 На строительство ЕКАД из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. Свердловская область в 2019 году дополнительно получит 1 млрд руб. из федерального ...