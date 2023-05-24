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К ответственности за нарушение противопожарного режима в Екатеринбурге привлекут 91 жителя

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В Екатеринбурге 91 гражданина привлекут к ответственности за нарушения особого противопожарного режима. Часть из них уже понесли наказание, остальные в скором времени предстанут перед административными комиссиями районов. Общая сумма наложенных штрафов составила 120 тыс. руб.

Отметим, что за прошедшие выходные на территории Екатеринбурга было зафиксировано шесть природных пожаров. Из них ликвидированы четыре очага и два локализованы. С прошлой недели в городе ужесточен особый противопожарный режим. В частности, гражданам запрещается посещать леса и торфяные массивы в пределах муниципалитета. Исключение — для тех, чья работа связана с пребыванием в лесах.

Напомним, что на утро 30 мая в Свердловской области остаются активны 23 лесных пожара общей площадью 3,6 тыс. га. За последние сутки было потушено 10 природных возгораний на площади 398 га.

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