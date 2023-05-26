Официальный курс доллара США вырос на 8 коп., евро снизился на 1 коп.

УрБК, Москва, 30.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 мая 2023 года. Курс долл. США вырос на 8,88 коп., до 80,05 руб., евро снизился на 1,77 коп., до 85,90 руб.