Житель Нижнего Тагила при попытке заработать на инвестициях перечислил мошенникам более 1,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Пожилой житель Нижнего Тагила перевел более 1,7 млн руб. аферистам, которые осуществляли деятельность под видом «Газпром Инвестиций». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Установлено, что 82-летний житель Дзержинского района увидел рекламу «Газпром Инвестиций», ввел свои данные, после этого ему перезвонили. Неизвестный представился сотрудником инвестиционной компании. Затем с потерпевшим связался «руководитель инвестиционного проекта», который предложил внести средства для дополнительного заработка. Так, сначала пенсионер перевел 22 тыс. руб., а затем еще 1 млн 700 тыс. руб. якобы бы для максимального дохода на указанные счета.
В местном отделе полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
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