В Екатеринбурге пенсионер перевел на «безопасные счета» телефонных аферистов свыше 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Пенсионер из Екатеринбурга стал очередной жертвой мошенников: мужчина поверил ...16.03.2023 В Екатеринбурге телефонные мошенники под видом сотрудников портала «Госуслуг» и ЦБ РФ похитили у пенсионера более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Пенсионер из Екатеринбурга обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные ...29.09.2021 Пенсионер из Екатеринбурга перевел мошенникам на «безопасные» счета более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 75-летний местный житель, ставший жертвой телефонных ...25.08.2021 В Екатеринбурге телефонные аферисты похитили у пожилого мужчины 3,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2021. В Екатеринбурге 61-летний мужчина перевел телефонным аферистам 3,5 млн руб. Об этом ...09.12.2020 В Екатеринбурге пенсионер лишился 1 млн рублей после разговора с телефонными мошенниками
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2020. Еще одним пострадавшим от действий телефонных мошенников стал 75-летний житель ...