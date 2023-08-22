В Екатеринбурге пенсионер перевел на «безопасные счета» телефонных аферистов свыше 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Телефонные аферисты, действуя под видом полицейского и сотрудников Банка России, убедили пожилого екатеринбуржца перевести на «безопасные счета» свыше 2 млн руб.



В дежурной части отдела полиции 81-летний мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся силовиком, и сообщил, что банковский счет пенсионера атакован злоумышленниками, и во избежание хищения средств необходимо все сбережения перевести на «безопасные счета».



После череды звонков от другого неизвестного, действующего под видом сотрудника ЦБ РФ, пенсионер получил с водителем документы с печатью, якобы подтверждающие личность звонившего, и банковские реквизиты «безопасного счета», куда следует перевести обналиченные денежные средства.



После того как заявитель положил на данный счет 1,9 млн руб., ему стали звонить другие банковские лжесотрудники, которые под разными предлогами убеждали мужчину пополнить «безопасный счет» на сумму 120 тыс. руб.



Таким образом, по данной мошеннической схеме пенсионер лишился 2 млн 020 тыс. руб.



По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».