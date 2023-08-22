УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:43

В Екатеринбурге пенсионер перевел на «безопасные счета» телефонных аферистов свыше 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Телефонные аферисты, действуя под видом полицейского и сотрудников Банка России, убедили пожилого екатеринбуржца перевести на «безопасные счета» свыше 2 млн руб.

В дежурной части отдела полиции 81-летний мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся силовиком, и сообщил, что банковский счет пенсионера атакован злоумышленниками, и во избежание хищения средств необходимо все сбережения перевести на «безопасные счета».

После череды звонков от другого неизвестного, действующего под видом сотрудника ЦБ РФ, пенсионер получил с водителем документы с печатью, якобы подтверждающие личность звонившего, и банковские реквизиты «безопасного счета», куда следует перевести обналиченные денежные средства.

После того как заявитель положил на данный счет 1,9 млн руб., ему стали звонить другие банковские лжесотрудники, которые под разными предлогами убеждали мужчину пополнить «безопасный счет» на сумму 120 тыс. руб.

Таким образом, по данной мошеннической схеме пенсионер лишился 2 млн 020 тыс. руб.

По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.08.2023 Житель Екатеринбурга перевел мошенникам 1 млн рублей по схеме «зеркальный кредит»

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Пенсионер из Екатеринбурга стал очередной жертвой мошенников: мужчина поверил ...

16.03.2023 В Екатеринбурге телефонные мошенники под видом сотрудников портала «Госуслуг» и ЦБ РФ похитили у пенсионера более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Пенсионер из Екатеринбурга обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные ...

29.09.2021 Пенсионер из Екатеринбурга перевел мошенникам на «безопасные» счета более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 75-летний местный житель, ставший жертвой телефонных ...

25.08.2021 В Екатеринбурге телефонные аферисты похитили у пожилого мужчины 3,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2021. В Екатеринбурге 61-летний мужчина перевел телефонным аферистам 3,5 млн руб. Об этом ...

09.12.2020 В Екатеринбурге пенсионер лишился 1 млн рублей после разговора с телефонными мошенниками

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2020. Еще одним пострадавшим от действий телефонных мошенников стал 75-летний житель ...

Популярные новости
01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году03.11.2023Ночь искусств в музее31.10.2023Новостройки подорожали на 5-20%
Архив новостей
Ноябрь 2023 (702)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18