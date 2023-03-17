Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о ходе работ по улучшению дорожной инфраструктуры города

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в программе «Екатеринбург. Алексей Орлов» для телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» рассказал о ходе строительства и ремонта транспортных магистралей в уральской столице.



Глава города осмотрел стройплощадку улицы Хрустальногорской (на участке от проспекта Академика Сахарова до улицы Суходольской). В перспективе эта дорога свяжет Академический и Широкую Речку, что позволит улучшить транспортную ситуацию в микрорайоне.



Общая длина строящегося участка — около 600 м. На данный момент рабочие занимаются подготовкой грунта, устройством дренажа и ливневой канализации. Согласно муниципальному контракту, уже в ноябре этого года здесь появится четырехполосная дорога с современным уличным освещением, широкими тротуарами и велосипедными дорожками.



Алексей Орлов также рассказал, что в этом сезоне ремонт магистралей будет проходить во всех районах города. Всего будет отремонтировано 39 участков на площади более 510 тыс. кв. м. протяженностью 40 км. Из них ремонт 19 объектов и модернизация 27 светофоров будут выполнены за счет национального проекта «Безопасные качественные дороги».



Кроме того, до конца июня на улицах города будет нанесено 268 тыс. кв. м. разметки, из них 160 тыс. кв. м. — с помощью термопластика. В общей сложности новая разметка появится на 1 тыс. 279 пешеходных переходах, 1 тыс. 051 остановке общественного транспорта. Глава города также подчеркнул, что для повышения безопасности пешеходов муниципалитет продолжит установку проекционных пешеходных переходов. На данный момент проекционные пешеходные переходы работают на улице Степана Разина, 71, возле гимназии № 120, и на улице Царской. Еще один проекционный переход появится на улице Амундсена.