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Екатеринбургские таможенники изъяли из оборота контрафактный парфюм и сигареты общей стоимостью 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Сотрудники екатеринбургской таможни при проверке обнаружили на складе одного из оптовиков 3,7 тыс. упаковок контрафактного парфюма и 31,6 тыс. пачек немаркированных сигарет. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

Екатеринбургские таможенники изъяли из оборота контрафактный парфюм и сигареты общей стоимостью 7 млн рублей


Информация о нелегальном товаре ранее была получена от общественной организации. В ходе рейда был обнаружен вышеупомянутый парфюм: туалетная вода, продававшаяся под торговыми марками Dior, Gucci, Giorgio Armani, Mont Blanc. Также на складе находились произведенные в Белоруссии и Казахстане сигареты без акцизных марок РФ.

Екатеринбургские таможенники изъяли из оборота контрафактный парфюм и сигареты общей стоимостью 7 млн рублей


Собственнику не удалось подтвердить законность происхождения продукции. Контрафакт изъят из оборота, назначена таможенная проверка. Общая стоимость конфискованного — более 7 млн руб.

Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления

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