Екатеринбургские таможенники изъяли из оборота контрафактный парфюм и сигареты общей стоимостью 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Сотрудники екатеринбургской таможни при проверке обнаружили на складе одного из оптовиков 3,7 тыс. упаковок контрафактного парфюма и 31,6 тыс. пачек немаркированных сигарет. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2022. Сотрудники Екатеринбургской таможни провели рейд в городе Первоуральске, в ходе ...09.12.2020 В Екатеринбурге таможенники изъяли из оборота более 4 тыс. пачек безакцизных сигарет
Сотрудники Уральской оперативной таможни и Роспотребнадзора в ходе совместной проверки нескольких торговых точек на ...09.12.2020 В Екатеринбурге таможенники изъяли из оборота более 4 тыс. пачек безакцизных сигарет
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2020. Сотрудники Уральской оперативной таможни и Роспотребнадзора в ходе совместной проверки ...25.09.2020 Уральские таможенники выявили более 4,5 тыс. пачек сигарет без маркировки
УрБК, Челябинск, 25.09.2020. В ходе совместного рейда сотрудники Челябинской таможни и отдела МВД России по городу ...27.05.2019 В Екатеринбурге таможенники изъяли 10 тыс. пачек сигарет из Узбекистана
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2019. Таможенники обнаружили крупную партию сигарет, которую привезли в Екатеринбург из ...