МВД планирует проверять дорожные и транспортные предприятия в обход моратория

УрБК, Москва, 29.05.2023. На портале правовой информации прошло обсуждение проекта постановления правительства по внесению корректировок в «Положение о федеральном государственном контроле в области безопасности движения». В документе появится понятие «постоянный рейд», режим которого позволит находить нарушения и возбуждать административные дела при работе грузоперевозчиков, автопредприятий и таксопарков. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



МВД России планирует использовать такой же метод для проверок организаций, занимающихся ремонтом дорог, поддержанием в надлежащем состоянии разметки, знаков, светофоров и инфраструктуры. Это объясняется намерением снизить риск для граждан и вероятность возникновения чрезвычайных происшествий.



Уточним, что в марте 2022 года в связи с санкциями правительство РФ приняло мораторий на плановые проверки бизнеса. Внеплановые разрешены при согласовании с прокуратурой и в исключительных ситуациях: если есть угроза жизни граждан или причинения им тяжкого вреда, возникновения ЧС и так далее. Только после проверки можно будет возбуждать административное дело.



В итоге число вынесенных в отношении дорожников предписаний об устранении нарушений за год сократилось в 40 раз. Это вызвало беспокойство у общественных организаций, указавших, что из-за этого подрядчики могут начать пренебрегать своими обязанностями.