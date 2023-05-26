Предложение квартир в новостройках Челябинска за четыре месяца снизилось на 13%

УрБК, Челябинск, 29.05.2023. В Челябинске средняя стоимость квартир в новостройках в апреле 2023 года составила 4 млн руб. С начала года этот показатель вырос на 2%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».
Помимо этого, с января по апрель спрос на квартиры в новостройках Челябинска снизился на 1%. Предложение также уменьшилось — на 13%.
Лидерами по спаду спроса на квартиры в новостройках стали Тюмень (на 28%), Тула (на 27%), Санкт-Петербург (на 26%) и Ижевск (на 22%). По снижению предложения — Иркутск (на 21%) и Саратов (на 17%).
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