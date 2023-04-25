Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро вырос на 4 коп.

УрБК, Москва, 26.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 мая 2023 года. Курс долл. США снизился на 1,74 коп., до 79,96 руб., евро вырос на 4,23 коп., до 85,91 руб.