Заброшенный цветочный павильон в Историческом сквере Екатеринбурга переделают в ресторан

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. Заброшенный павильон «Цветы», который находится в Историческом сквере Екатеринбурга, собираются переделать в ресторан. Об этом сообщается в заключении государственной историко-культурной экспертизы, представленном Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.



Экспертиза проверила проект устройства инженерных сетей для планируемого ресторана. Павильон «Цветы» не относится к памятникам архитектуры. Но этот статус имеется у расположенных рядом моста через Исеть по улице Малышева и здания Музея ИЗО.



Согласно решению, работы не навредят объектам культурного наследия, и одобрено их проведение.