В Кировском районе Екатеринбурга четыре улицы станут односторонними

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. В Екатеринбурге четыре магистрали станут односторонними: на улицах Крутая, Таборинская, Проезжая в Кировском районе, также на автодороге в микрорайон Калиновский появятся соответствующие знаки. Данная мера была предпринята в связи с многократными обращениями местных жителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Теперь движение по улице Крутой, от улицы Таборинской до автодороги в микрорайон Калиновский, и улице Таборинской, от улицы Крутой до улицы Проезжей, станет односторонним. Нововведение вступит в силу в конце июня 2023 года. Знак «Одностороннее движение» будет действовать в отношении любых транспортных средств.