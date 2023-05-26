В Екатеринбурге улицы Крутая и Таборинская станут односторонними

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. В Екатеринбурге четыре магистрали станут односторонними: на улицах Крутая, Таборинская, ...14.02.2023 На двух улицах Екатеринбурга появятся знаки «Остановка запрещена»
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. На двух улицах Екатеринбурга появятся дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками ...20.01.2022 В Екатеринбурге появятся еще семь участков улиц с запретом на парковку
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2022. В администрации города Екатеринбурга учли мнение жителей уральской столицы, ...01.04.2021 В Екатеринбурге вводится одностороннее движение на участке улицы Серафимы Дерябиной
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. В Екатеринбурге организуют одностороннее движение транспорта по внутриквартальному ...05.06.2014 В Екатеринбурге улица Фролова и переулок Алма-Атинский станут односторонними
В Екатеринбурге улица Фролова и переулок Алма-Атинский станут односторонними, сообщает пресс-служба администрации ...