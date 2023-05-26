В Екатеринбурге улицы Крутая и Таборинская станут односторонними

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. С 18 июля в Екатеринбурге на ул. Крутая, на участке от ул. Таборинской до дороги в микрорайон Калиновский, и ул. Таборинская, на отрезке от ул. Крутой по ул. Проезжей, вводится одностороннее движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



«Специалисты учреждения учли мнение жителей уральской столицы, неоднократно обращавшихся в администрацию Екатеринбурга с просьбой об обеспечении безопасности движения в этой части мегаполиса», — говорится в сообщении.



На соответствующих участках появятся необходимые дорожные знаки.