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Вчера, 15:23

В Екатеринбурге улицы Крутая и Таборинская станут односторонними

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. С 18 июля в Екатеринбурге на ул. Крутая, на участке от ул. Таборинской до дороги в микрорайон Калиновский, и ул. Таборинская, на отрезке от ул. Крутой по ул. Проезжей, вводится одностороннее движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Специалисты учреждения учли мнение жителей уральской столицы, неоднократно обращавшихся в администрацию Екатеринбурга с просьбой об обеспечении безопасности движения в этой части мегаполиса», — говорится в сообщении.

На соответствующих участках появятся необходимые дорожные знаки.
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