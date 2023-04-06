На Среднем Урале на выходных воздух прогреется до +33 градусов

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление до +33 градусов. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
Днем 26-28 мая ожидается температура воздуха от +26 до +33 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до +11 градусов.
Ранее региональное ГУ МЧС России предупреждало жителей Среднего Урала об аномально жаркой погоде с 24 по 29 мая. По их прогнозам, воздух в эти дни может прогреваться до +35 градусов.
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