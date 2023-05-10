Власти Свердловской области попросили граждан воздержаться от походов в лес

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов обратился к жителям региона с просьбой не посещать леса в ближайшие выходные. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале правительства области.



«Ни для кого не секрет, что в майские праздники мы столкнулись с чрезвычайно высокой горимостью. Тысячи людей работали для того, чтобы выходные проходили в более-менее благополучной обстановке. Сегодня люди, которые борются с лесными пожарами работают круглые сутки, ночуют в палатках. Прошу беречь их труд, прошу заботиться о них и не нарушать правила пожарной безопасности в лесах», — сказал Д. Мамонтов.



Министр подчеркнул, что сейчас «любое неосторожное движение может привести к большому пожару».



Добавим, что по состоянию на утро 26 мая в Свердловской области горят 9,2 тыс. гектаров лесов.