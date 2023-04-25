УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:40

Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро снизился на 32 коп.

УрБК, Москва, 26.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 мая 2023 года. Курс долл. США вырос на 1,72 коп., до 79,98 руб., евро снизился на 32,28 коп., до 85,87 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.04.2023 Официальный курс доллара США снизился на 21 коп., евро вырос на 10 коп.

УрБК, Москва, 25.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 апреля 2023 года. Курс долл. ...

14.04.2023 Официальный курс доллара США снизился на 17 коп., евро вырос на 16 коп.

УрБК, Москва, 14.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 апреля 2023 года. Курс долл. ...

13.04.2023 Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро вырос на 3 коп.

УрБК, Москва, 13.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 апреля 2023 года. Курс долл. ...

10.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 45 коп., евро снизился на 41 коп.

УрБК, Москва, 10.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 марта 2023 года. Курс долл. ...

07.03.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро вырос на 31 коп.

УрБК, Москва, 07.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 марта 2023 года. Курс долл. ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий05.05.2023Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга05.05.2023Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах
Архив новостей
Май 2023 (581)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18