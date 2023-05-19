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Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,07%

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 по 22 мая выросли на 0,07% и составили 61,51 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,03%, до 46,9 руб. Бензин АИ-95 — на 0,02%, до 50,54 руб.

Стоимость дизельного топлива за указанный период не изменилась и составила 59,37 руб.

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