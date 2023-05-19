Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,07%

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 по 22 мая выросли на 0,07% и составили 61,51 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,03%, до 46,9 руб. Бензин АИ-95 — на 0,02%, до 50,54 руб. Стоимость дизельного топлива за указанный период не изменилась и составила 59,37 руб.

Материалы по теме

Цена на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросла на 0,41%

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 10 ...

Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,03%

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области со 2 ...

Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,23%

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 24 ...

Цены на бензин АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,01%

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 13 ...

Цены на бензин АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,03%

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 6 по ...