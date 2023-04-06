На Среднем Урале капуста за неделю подорожала почти на 50%

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. С 15 по 22 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на капусту (на 47,17%, до 62,11 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.
Отметим, что капуста вторую неделю подряд является лидером по росту цен. Так, с 10 по 15 мая ее стоимость увеличилась на 15,53%, до 45,52 руб. за кг.
За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свеклу (на 8,27%, до 48,42 руб. за кг), морковь (на 7,32%, до 49,33 руб. за кг), овощные консервы для детского питания (на 4,21%, до 619,06 руб. за кг), картофель (на 3,08%, до 30,22 руб. за кг), яблоки (на 3,06%, до 118,91 руб. за кг), а также на охлажденных и мороженых кур (на 2,28%, до 160,86 руб. за кг).
Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 7,99%, до 128,52 руб. за кг) и помидоры (на 7,15%, до 197,35 руб. за кг).
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