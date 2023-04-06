УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 12:00

На Среднем Урале капуста за неделю подорожала почти на 50%

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. С 15 по 22 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на капусту (на 47,17%, до 62,11 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

Отметим, что капуста вторую неделю подряд является лидером по росту цен. Так, с 10 по 15 мая ее стоимость увеличилась на 15,53%, до 45,52 руб. за кг.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свеклу (на 8,27%, до 48,42 руб. за кг), морковь (на 7,32%, до 49,33 руб. за кг), овощные консервы для детского питания (на 4,21%, до 619,06 руб. за кг), картофель (на 3,08%, до 30,22 руб. за кг), яблоки (на 3,06%, до 118,91 руб. за кг), а также на охлажденных и мороженых кур (на 2,28%, до 160,86 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 7,99%, до 128,52 руб. за кг) и помидоры (на 7,15%, до 197,35 руб. за кг).

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 11:06 На Среднем Урале капуста за неделю подорожала почти на 50%

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. С 15 по 22 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на капусту (на ...

06.04.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожало пшено

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. С 27 марта по 3 апреля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на пшено ...

21.04.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали консервы для детского питания

С 8 по 15 апреля 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на фруктово-ягодные консервы для ...

02.12.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала капуста

С 22 по 29 ноября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежую белокочанную капусту (на ...

02.12.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала капуста

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. С 22 по 29 ноября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий05.05.2023Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга05.05.2023Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах
Архив новостей
Май 2023 (530)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18