На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала белокочанная капуста

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. С 10 по 15 мая в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежую белокочанную капусту (на 15,53%, до 45,52 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.
За указанный период также выросли цены на морковь (на 3,07%, до 45,31 руб. за кг), охлажденную и замороженную курицу (на 2,18%, до 157,25 руб. за кг), яблоки (на 2,16%, до 115,34 руб. за кг), бананы (на 1,21%, до 129,91 руб. за кг).
Значительнее всего снизились цены на свежие огурцы (на 10,09%, до 139,62 руб. за кг), картофель (на 3,69%, до 29,22 руб. за кг), куриные яйца (на 1,75%, до 76,98 руб. за десяток).
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