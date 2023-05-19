Официальный курс доллара США снизился на 19 коп., евро — на 35 коп.

УрБК, Москва, 25.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 мая 2023 года. Курс долл. США снизился на 19,96 коп., до 79,96 руб., евро — на 35,07 коп., до 86,19 руб.
УрБК, Москва, 19.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 мая 2023 года. Курс долл. США ...19.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 72 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 19.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 мая 2023 года. Курс долл. США ...05.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 69 коп., евро — на 57 коп.
УрБК, Москва, 05.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 мая 2023 года. Курс долл. США ...04.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 65 коп., евро — на 8 коп.
УрБК, Москва, 04.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 мая 2023 года. Курс долл. США ...03.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 54 коп., евро — на 71 коп.
УрБК, Москва, 03.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 мая 2023 года. Курс долл. США ...