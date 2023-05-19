Официальный курс доллара США снизился на 19 коп., евро — на 35 коп.

УрБК, Москва, 25.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 мая 2023 года. Курс долл. США снизился на 19,96 коп., до 79,96 руб., евро — на 35,07 коп., до 86,19 руб.