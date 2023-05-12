Житель Екатеринбурга перечислил 2,6 млн рублей мошенникам для заработка на инвестициях

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции № 7 обратился местный житель 1999 года рождения с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. Общая сумма причиненного ущерба составила 2,6 млн руб. Из них более 2,5 млн руб. взяты в кредит.
Как сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России, мужчина увидел в интернете рекламу инвестиционных программ, которые были похожи на названия официальных продуктов «Газпрома». Потерпевший перешел по ссылкам, указал свои данные, и ему позвонили «эксперты по инвестициям». Они порекомендовали зарегистрироваться на биржевых сайтах и зачислить средства на брокерский счет. Затем пострадавшему показали, что сумма на его счету выросла, и предложили вновь внести деньги.
Мужчина так и сделал, но затем передумал и решил обналичить средства. Однако мошенники попросили его прислать налоговый код авторизации для закрытия. Потерпевший не смог его назвать и тогда понял, что его обманули.
В настоящее время сотрудники органов внутренних дел предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.
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