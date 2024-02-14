В Челябинской области мошенники под предлогом легкого заработка обманули местных жителей почти на 1,5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 14.02.2024. Жители Южного Урала перевели мошенникам почти 1,7 млн руб. Двое потерпевших полагали, что ...01.09.2023 На Южном Урале мошенники вынудили мужчину перевести им 900 тыс. рублей под предлогом возврата ранее похищенных у него средств
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. На Южном Урале мошенники за месяц дважды обманули мужчину, похитив у него в общей ...30.08.2023 Жители Южного Урала перевели мошенникам более 1,5 млн рублей при попытке заработать на инвестициях
УрБК, Челябинск, 30.08.2023. В правоохранительные органы Южного Урала обратились две местные жительницы с заявлениями о ...18.08.2023 В Красноуфимске работник РЖД перевел мошенникам почти 1,5 млн рублей по схеме «зеркальный кредит»
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Краноуфимске сотрудник РЖД обратился в дежурную часть МО МВД России «Красноуфимский» ...28.06.2023 Житель Екатеринбурга потерял почти 8 млн рублей при попытке играть на бирже по указанию злоумышленников
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. Житель Екатеринбурга потерял 7,7 млн руб., поверив рекламе о возможности зарабатывать, ...