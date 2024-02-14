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В Челябинской области мошенники под предлогом легкого заработка обманули местных жителей почти на 1,5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 20.03.2024. Двое жителей Южного Урала стали жертвами мошенников, которые предлагали им легкий способ заработать. Общая сумма ущерба составила порядка 1,5 млн руб., сообщает пресс-служба челябинского отделения ГУ МВД России.

Так, один из пострадавших обратился в полицию с заявлением, где указал, что ему позвонили неизвестные и предложили заработать игрой на бирже. По указанию злоумышленников мужчина вложил более 1 млн руб., однако прибыли так и не получил. После этого он обратился в правоохранительные органы.

Другой потерпевший сам обратился к мошенникам, увидев рекламу об инвестициях. Под руководством злоумышленников мужчина в течение нескольких дней перевел 348 тыс. руб., полагая, что вкладывает их в акции. Однако прибыли также не получил и обратился в полицию.

По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела согласно соответствующим частям статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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