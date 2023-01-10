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У пожилого жителя Екатеринбурга злоумышленники под видом участия в проектах «Газпрома» похитили более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Пожилой житель Екатеринбурга обратился в местное отделение полиции № 11 с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. Злоумышленники похитили у пенсионера 1 млн 163 тыс. руб., сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.

По словам потерпевшего, он увидел рекламу инвестиционных проектов, похожих на те, что есть у компании «Газпром», перешел по ссылкам и ввел свои личные данные, после чего с ним связались лжесотрудники организации. Его убедили зарегистрироваться на нужных сайтах, чтобы затем начать зарабатывать на программах инвестиций.

После того как сумма на брокерском счету выросла, ему предложили внести еще средства для увеличения заработка. Пенсионер выполнил указания аферистов, и ему сообщили: чтобы обналичить полученные деньги, требуется заявление о закрытии счета, обнулить счета во всех банках и все денежные средства перечислить на специальный брокерский счет.

«На электронную почту пенсионера пришло уведомление о том, что ему необходимо предоставить лицензию трейдера, а чтобы ее оформить, в качестве залога нужно внести 8,4 тыс. долл. США», — говорится в сообщении ведомства.

Так, общая сумма ущерба составила 1 млн 163 тыс. руб. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для раскрытия преступления.

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