В Екатеринбурге телефонные мошенники под видом сотрудников портала «Госуслуг» и ЦБ РФ похитили у пенсионера более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Пенсионер из Екатеринбурга обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные обманным путем похитили у него сбережения. Сумма ущерба составила 1,2 млн руб., сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.
По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный, представился сотрудником «Госуслуг» и заявил, что на имя мужчины оформлены заявки на кредиты. После чего перевел звонок на другого злоумышленника — якобы сотрудника ЦБ РФ. Тот, в свою очередь, рассказал пенсионеру, что для сохранения накоплений ему необходимо срочно перевести все деньги на «безопасные» счета. Находясь под психологическим давлением, пожилой мужчина выполнил все указания мошенников.
По факту мошеннических действий сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Работники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению.
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