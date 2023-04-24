Российские власти могут изменить подход к налогообложению предпринимателей

УрБК, Москва, 24.05.2023. Российские власти могут изменить принципы налогообложения предпринимателей, занимающихся своим бизнесом с помощью специализированных платформ. Возможно, на эти платформы переложат агентские обязанности по уплате налогов, рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, сообщает «Прайм».
Сейчас предприниматели должны исчислять свои налоги сами, как самостоятельно занимающиеся бизнесом. Также спикер напомнил о готовящемся законопроекте, по которому на компании будут возложены агентские функции по уплате подоходного налога за работающих из-за рубежа сотрудников.
Уточним, что сейчас налогоплательщик, который находился за рубежом 183 дня, теряет налоговое резидентство РФ и исчисляет налоги самостоятельно. Необходимость платы налогов зависит от того, считается ли его заработок полученным от источника в РФ или за пределами страны. В этом вопросе Минфин РФ намерен внести корректировки.
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