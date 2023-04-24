Уехавших из страны россиян обяжут платить НДФЛ в 13%

УрБК, Москва, 19.05.2023. Минфин РФ доработал поправки в законопроект о новых правилах оплаты НДФЛ гражданами, которые работают на российские компании, находясь за рубежом более шести месяцев. Об этом сообщается на сайте министерства.
В данный момент многие покинувшие РФ граждане, работающие дистанционно, не платят налоги, поскольку не считаются налоговыми резидентами. Их заработок классифицируется как полученный за рубежом. Теперь предлагается начислять налог вне зависимости от резидентства, если человек работает на российскую компанию. Это коснется деятельности по трудовым договорам и договорам ГПХ.
Сотрудник будет облагаться НДФЛ в 13% или 15% при заработке от 5 млн руб. в год. Работодатель будет автоматически удерживать налог из зарплаты.
Отметим, что ранее для релокантов предлагалось повысить НДФЛ до 30%, если они работают без трудового договора. Но этот законопроект был отозван.
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