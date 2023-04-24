Правительство РФ отозвало законопроект о повышении НДФЛ для уехавших граждан

УрБК, Москва, 25.04.2023. Правительство РФ отозвало из Госдумы законопроект по повышению НДФЛ до 30% для граждан, работающих за рубежом без трудового договора. Это решение было принято для внесения «ряда технических уточнений», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу кабмина.



Отметим, что накануне в Госдуму была внесена инициатива по введению повышенной налоговой ставки для потерявших налоговое резидентство в России граждан. Позднее власти уточнили, что нововведение должно коснуться только тех, кто работает по договору гражданско-правового характера.