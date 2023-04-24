В Госдуму внесен законопроект о повышении НДФЛ для уехавших россиян

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении НДФЛ для уехавших граждан. Если работник утратил российское налоговое резидентство и живет за рубежом, то он будет платить налог в 30% вместо 13%. Законопроект значится в базе Госдумы.



Нововведение коснется всех уехавших, кто применяет для работы российский сегмент интернета или находящиеся в РФ технические и программно-аппаратные средства. Новая налоговая ставка может начать действовать уже с 1 января 2024 года.