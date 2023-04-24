В Госдуму внесен законопроект о повышении НДФЛ для уехавших россиян

УрБК, Москва, 24.04.2023. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении НДФЛ для уехавших граждан. Если работник утратил российское налоговое резидентство и живет за рубежом, то он будет платить налог в 30% вместо 13%. Законопроект значится в базе Госдумы.
Нововведение коснется всех уехавших, кто применяет для работы российский сегмент интернета или находящиеся в РФ технические и программно-аппаратные средства. Новая налоговая ставка может начать действовать уже с 1 января 2024 года.
УрБК, Москва, 10.06.2022. Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому граждане ...07.06.2019 Роскомнадзор помимо блокировки сайтов введет крупные штрафы
УрБК, Москва, 07.06.2019. В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, вводящий прогрессивные штрафы в ...13.06.2018 Законопроект о повышении в РФ пенсионного возраста могут внести в Госдуму 14 июня
УрБК, Москва, 13.06.2018. Правительство может внести в Госдуму законопроект о повышении в России пенсионного возраста ...11.04.2018 Правительство РФ внесет в Госдуму законопроект о постоянном расселении аварийного жилья
УрБК, Москва, 11.04.2018. Правительство РФ внесет в Госдуму законопроект о создании в России постоянного механизма ...19.10.2011 Заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов: «Золотые парашюты» топ-менеджеров будут облагаться налогом в 13%
УрБК, Москва, 19.10.2011. Компенсация, выплачиваемая при увольнении топ-менеджеров, будет облагаться НДФЛ по ставке 13% ...