Минфин РФ: Повышение НДФЛ для уехавших сотрудников не коснется работающих по трудовому договору

Повышение НДФЛ до 30% для уехавших из страны россиян не коснется работающих по трудовому договору сотрудников. Об этом сообщается в Telegram-канале Минфина РФ.



«Указанные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия никак не меняются», — говорится в сообщении.



Уточним, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении НДФЛ для уехавших граждан. Если работник утратил российское налоговое резидентство и живет за рубежом, то он будет платить налог в 30% вместо 13%. Работодатели сами будут определять, какую ставку НДФЛ применять на основе того, работает ли их сотрудник в России или нет.