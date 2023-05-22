Музей ПНТЗ принял участие во Всероссийской акции «Ночь музеев»

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Музей истории Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в состав Трубной Металлургической Компании) принял участие во Всероссийской акции «Ночь музеев».
Как сообщает пресс-служба предприятия, программа Музея истории ПНТЗ была посвящена Году педагога-наставника и включала информацию об истории завода на примере биографий людей, работавших или связанных с предприятием. Ключевым мероприятием стала встреча с потомками первого почетного гражданина Первоуральска Ивана Еловских, который внес большой вклад в становление трубной промышленности и города.
Также в музее прошла интерактивная программа «Здесь города начало», посвященная развитию завода и Первоуральска, чаепитие в старинных русских традициях, обзорные экскурсии и квесты.
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В Екатеринбурге во Всероссийской акции «Ночь музеев» приняли участие более 150 тыс. ...11.05.2023 «Ночь музеев» в Екатеринбурге пройдет с 20 на 21 мая
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. «Ночь музеев-2022» пройдет в Екатеринбурге с 20 на 21 мая. Соответствующее ...21.12.2017 Федерация автоспорта Первоуральска оценила вклад Александра Ханина в развитие автомобильного спорта
Федерация автомобильного спорта Первоуральска написала благодарственное письмо начальнику управления по взаимодействию ...05.06.2015 Музей истории Екатеринбурга отмечает 75-летие
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2015. Глава администрации города Александр Якоб 4 июня принял участие в торжественном ...26.07.2013 Музею истории ОАО «ПНТЗ» исполнилось 40 лет
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2013. Музею истории ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (входит в состав группы ЧТПЗ) ...