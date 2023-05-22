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Вчера, 13:45

Музей ПНТЗ принял участие во Всероссийской акции «Ночь музеев»

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Музей истории Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в состав Трубной Металлургической Компании) принял участие во Всероссийской акции «Ночь музеев».

Как сообщает пресс-служба предприятия, программа Музея истории ПНТЗ была посвящена Году педагога-наставника и включала информацию об истории завода на примере биографий людей, работавших или связанных с предприятием. Ключевым мероприятием стала встреча с потомками первого почетного гражданина Первоуральска Ивана Еловских, который внес большой вклад в становление трубной промышленности и города.

Также в музее прошла интерактивная программа «Здесь города начало», посвященная развитию завода и Первоуральска, чаепитие в старинных русских традициях, обзорные экскурсии и квесты.

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