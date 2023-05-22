На акции «Ночь музеев» побывало более 150 тыс. екатеринбуржцев

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В Екатеринбурге во Всероссийской акции «Ночь музеев» приняли участие более 150 тыс. человек. В этом году для посетителей работало 140 выставочных площадок.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, для горожан было предусмотрено две программы — дневная и вечерняя. Во время вечерней для гостей Музея истории Екатеринбурга провели несколько экскурсий, посвященных трем векам становления уральской столицы. В Ельцин Центре прошла мультимедийная выставка «Представляя город» с архивной хроникой о Екатеринбурге на протяжении ХХ века. Также гости мероприятия могли увидеть, как будет выглядеть уральская столица спустя 200 лет.
«В качестве дебютанта в этом году выступила администрация города Екатеринбурга. Для гостей ратуши провели экскурсию «Коридоры власти. 300 лет истории Екатеринбурга в одном здании», посвященную истории строения — памятника архитектуры и самоуправления уральской столицы», — говорится в сообщении.
Также екатеринбуржцы могли оставить послание для потомков у Водонапорной башне. Предполагается, что эти письма положат в капсулу времени в Историческом сквере 18 ноября 2023 года. Вскроют ее содержимое на 350-летие столицы Урала.
Кроме того, оставить свое послание для потомков можно и на сайте 300-летия Екатеринбурга. Там же горожане могут предложить идеи по наполнению капсулы времени различными предметами.
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