УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:41

В Челябинской области за четыре месяца было выдано 29,4 млрд рублей потребительских кредитов

УрБК, Челябинск, 24.05.2023. За январь-апрель 2023 года в Челябинской области было выдано потребительских кредитов на общую сумму 29,4 млрд руб. Это на 62,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — 18,1 млрд руб., сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране кредитный портфель также вырос с 0,77 трлн руб. до 1,22 трлн руб. (плюс 57,6%). Такая динамика в первую очередь объясняется эффектом низкой базы в 2022 году: прошлой весной показатели резко упали из-за начала санкционного давления.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 09:03 В Свердловской области на 63% вырос общий объем выданных за четыре месяца потребительских кредитов

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. За январь-апрель 2023 года в Свердловской области было выдано 42,1 млрд руб. ...

22.05.2023 В Челябинской области за апрель выдано 2 тыс. 796 автокредитов

УрБК, Челябинск, 22.05.2023. В Челябинской области за апрель 2023 года было выдано 2 тыс. 796 автокредитов. Это на 7,1% ...

14.11.2017 ОКБ: За год объемы кредитования в Челябинской области выросли на 30%

УрБК, Челябинск, 14.11.2017. По итогам III квартала 2017 года в сравнении с аналогичным показателем 2016 года объем ...

20.07.2017 За I полугодие в Челябинской области число выданных кредитов выросло на 42%

УрБК, Челябинск, 20.07.2017. По итогам первых 6 месяцев 2017 года в Челябинской области было выдано потребительских ...

19.07.2017 За I полугодие объемы кредитования в Свердловской области выросли почти на 38%

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. По итогам первых 6 месяцев 2017 года в Свердловской области было выдано потребительских ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий05.05.2023Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга05.05.2023Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах
Архив новостей
Май 2023 (529)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18