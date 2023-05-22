В Челябинской области за четыре месяца было выдано 29,4 млрд рублей потребительских кредитов

УрБК, Челябинск, 24.05.2023. За январь-апрель 2023 года в Челябинской области было выдано потребительских кредитов на общую сумму 29,4 млрд руб. Это на 62,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — 18,1 млрд руб., сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по стране кредитный портфель также вырос с 0,77 трлн руб. до 1,22 трлн руб. (плюс 57,6%). Такая динамика в первую очередь объясняется эффектом низкой базы в 2022 году: прошлой весной показатели резко упали из-за начала санкционного давления.