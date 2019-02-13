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Вчера, 15:22

В Свердловской области Cледственный комитет начал проверку по информации о загрязнении воздуха из-за работы щебеночного карьера

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. Следственное управление СК России по Свердловской области начало проверку по жалобам жителей деревни Коновалово под Первоуральском. Они жалуются на пыль от расположенного неподалеку щебеночного карьера: из-за нее в деревне тяжело дышать, а овощи с огородов становятся непригодными для еды, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

Представители СК изучат ситуацию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы».

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