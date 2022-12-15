Медсестра из Екатеринбурга через суд добилась страховой выплаты за заболевание COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. Свердловское отделение Фонда пенсионного и социального страхования выплатит сотруднице екатеринбургской городской больницы № 2 страховую выплату в размере 83,8 тыс. руб. за заражение в ходе работы COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Женщина, работающая медсестрой в поликлинике больницы, заболела коронавирусом в феврале 2022 года, что было подтверждено лабораторно. При расследовании было установлено, что причиной заражения стал контакт с пациентом, болевшим COVID-19.



В соответствии с Указом президента РФ от 06.05.2020 № 313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» медсестра могла претендовать на дополнительную страховую гарантию в виде единовременной выплаты в 68 тыс. 811 руб. Документы на ее получение были направлены в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области. Но организация отклонила заявку, обосновав это окончанием действия Временного положения о выплатах.



Медсестра обратилась в Ленинский районный суд с требованием взыскать с Фонда страховую выплату, моральный ущерб и компенсацию судебных расходов. Ответчик указал, что врачебная комиссия прошла в период действия Временного положения, но документы были направлены уже после его отмены. Представитель больницы, участвовавший в деле в качестве третьего лица, объяснил, что подготовка заявки затянулась из-за сложности расследования страхового случая.



Ленинский районный суд удовлетворил требования екатеринбурженки частично: 68 тыс. 811 руб. по страховой выплате, 3 тыс. руб. морального вреда и 15 тыс. руб. за компенсацию судебных расходов. Ответчик направил апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Коллегия отменила возмещение морального ущерба, оставив в силе остальные части решения. В итоге Фонд выплатит женщине 83 тыс. 811 руб.