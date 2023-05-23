Сотрудники скорой помощи из Красноуральска добились страховых выплат за заражение COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. Свердловское отделение Фонда пенсионного и социального страхования выплатит сотруднице ...02.12.2021 Трое тавдинских фельдшеров через суд и прокуратуру добились положенных компенсаций за переезд
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. Тавдинская городская прокуратура обязала минздрав Свердловской области выплатить трем ...25.08.2020 Подстанцию скорой помощи № 7 в Екатеринбурге перевели в штатный режим работы
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2020. Подстанция скорой медицинской помощи (СМП) № 7 в Екатеринбурге перешла на штатный режим ...08.06.2020 Медработникам Тавдинской больницы перечислили надбавки за борьбу с коронавирусом после вмешательства прокуратуры
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2020. В Тавде после вмешательства прокуратуры медработникам перечислены стимулирующие ...05.10.2018 В Красноуральске за отсутствие необходимых лекарств в чемоданах скорой помощи фельдшера оштрафовали на 20 тыс. рублей
УрБК, Красноуральск, 05.10.2018. В Красноуральске прокуратура выявила нарушения в отделениях скорой медицинской помощи ...