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Сотрудники скорой помощи из Красноуральска добились страховых выплат за заражение COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Фельдшер и водитель скорой медицинской помощи ГАУЗ Свердловской области «Красноуральская городская больница» добились от Фонда социального страхования страховых выплат за заражение коронавирусом. Получить выплаты в 68 тыс. руб. каждому удалось после вмешательства местной прокуратуры.

Установлено, что сотрудники скорой помощи заразились коронавирусной инфекцией в 2022 году в ходе своей работы в результате контакта с пациентами. Выяснилось, что работодатель нарушил сроки расследования страхового несчастного случая. Из-за этого документы на получение страховой выплаты были направлены в Отделение Фонда социального страхования РФ только в сентябре 2022 года. Сам Фонд в страховой выплате отказал, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство направило в Красноуральский городской суд иск об обязанности организации перечислить страховую выплату обоим сотрудникам скорой помощи. Заявление было удовлетворено в полном объеме.
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