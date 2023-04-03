На путепроводе трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург прямой проезд закрыт до осени 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. С наступлением теплой погоды в Свердловской области начнется капительный ремонт мостов ...

В Свердловской области в апреле начнется капитальный ремонт постов и путепроводов на трассе Р-242 «Пермь — Екатеринбург»

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2020. На автодороге Пермь — Екатеринбург на участке км 282+340 в связи с капитальным ремонтом ...

На участке трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург в середине августа временно ограничат движение

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2020. В связи с выполнением работ на 337 км автодороги Р-242 (возле Старых Решет) возможно ...

На 337 километре трассы Пермь — Екатеринбург 19 и 20 марта будет затруднено движение из-за ремонта путепровода

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. В связи с капитальным ремонтом путепровода через автомобильную дорогу Р-242 Пермь — ...

На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург частично ограничат движение на неделю

В январе 2020 года на трассе Пермь — Екатеринбург будет частично ограничено движение на время ремонта путепровода

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. В связи с капитальным ремонтом путепровода через федеральную автомобильную дорогу Р-242 ...