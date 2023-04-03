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Вчера, 12:02

На путепроводе трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург прямой проезд закрыт до осени 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. На автодороге общего пользования федерального значения Р-242 Пермь — Екатеринбург до осени 2024 года будет закрыт прямой проезд на путепровод на 316 км. Это решение принято в связи с капитальным ремонтом, в результате которого проезжая часть будет расширена до четырех полос и будет увеличена ее грузоподъемность, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

Вместо этого движение будет идти по съездам транспортной развязки по аналогу кругового движения. На месте перекрытого участка появятся информационные щиты и технические средства организации дорожного движения. Организовано информирование пользователей на табло переменной информации, размещены информационные точки на Яндекс-картах.

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