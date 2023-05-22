На Среднем Урале с начала 2023 года запущено шесть новых межмуниципальных автобусных маршрутов

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В Свердловской области с начала 2023 года запущено шесть новых межмуниципальных автобусных маршрутов. Последний из них стартовал 22 мая. Речь идет о маршруте № 100, связывающем Екатеринбург с поселком Растущий в Белоярском городском округе, сообщает департамент информационной политики региона.
Этот рейс появился после нескольких коллективных просьб граждан. Они хотели возобновления муниципального экспресса № 01, раньше следовавшего от железнодорожного вокзала Екатеринбурга до аэропорта Кольцово. Администрация Екатеринбурга хотела запустить автобус до Растущего. В итоге появился маршрут № 100, который следует по маршруту железнодорожный вокзал — Кольцово — Растущий.
Также с 15 мая начал работать автобус № 107 автостанции Ревды до поселка Крылатовский. Фактически имеющийся маршрут был продлен до поселка. С просьбами провести подобное обновление в региональный Минтранс ранее обращались жители обоих населенных пунктов.
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