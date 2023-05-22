Председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова наградят медалью Челябинской области

УрБК, Магнитогорск, 22.05.2023. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о награждении председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова медалью «За вклад в развитие Челябинской области».



Как сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината (ММК), ранее Виктор Рашников уже удостаивался государственных и общественных наград. Также он является президентом Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, членом бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, почетным гражданином города Магнитогорска и Челябинской области.