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22.05.2023

Екатеринбуржцы до 31 мая смогут выбрать парк для благоустройства

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. Для жителей Екатеринбурга и области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» 15 апреля 2023 началось голосование, в котором можно выбрать городскую территорию для дальнейшего благоустройства. В голосовании участвуют парк «Уралмаш», парк имени В. П. Чкалова, парк имени 50-летия ВЛКСМ, сквер по улице Титова и парк имени Ф. Энгельса.

Как сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс», в опросе по благоустройству на 2024 год лидирует летний парк «Уралмаш» в Орджоникидзевском районе с результатом более 65 тыс. голосов.

Екатеринбуржцы до 31 мая смогут выбрать парк для благоустройства

«Проект благоустройства летнего парка разработала и передала городу компания «Атомстройкомплекс», которая реализует в этом районе проект по обновлению городской среды и возводит на месте ветхих и аварийных домов жилой квартал «Северное сияние». На территории парка планируется обновить дорожки, организовать зоны тихого отдыха для взрослых, детские и спортивные площадки, установить арт-объекты, сделать освещение, скамейки и урны. Также проект предусматривает дополнительные входные группы для транзитного прохода через парк от остановок общественного транспорта к жилым домам», — говорится в сообщении компании-застройщика.

Екатеринбуржцы до 31 мая смогут выбрать парк для благоустройства

Отмечается, что в прошлом году парк «Уралмаш» также участвовал в голосовании. Однако тогда он с минимальным отрывом проиграл проекту благоустройства второй очереди Преображенского парка в Академическом.

До 31 мая жители Екатеринбурга могут выбрать, какой объект в первую очередь будет благоустроен в 2024 году, на портале gorodsreda.ru

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

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