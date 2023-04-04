В Екатеринбурге стартовало голосование по благоустройству парков

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. В Екатеринбурге стартовало голосование, в рамках которого можно выбрать, какой городской парк будет благоустроен в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Работы пройдут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего представлены пять вариантов: парк имени В.П. Чкалова, парк имени 50-летия ВЛКСМ, летний парк «Уралмаш», сквер по улице Титова, парк имени Ф. Энгельса. Опрос завершится 31 мая. Проголосовать можно на сайте «Городская среда» . Также с 15 апреля в общественных пространствах и крупных торговых центрах Екатеринбурга будут работать волонтеры, помогающие в голосовании. Они подскажут, как горожанам выбрать парк или сквер для благоустройства через специальное приложение, указав свои инициалы и номер телефона.

Материалы по теме

Власти напомнили жителям Екатеринбурга о предстоящем голосовании за объекты благоустройства в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Власти напомнили жителям Екатеринбурга о том, что 15 апреля стартует голосование за ...

В голосовании по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге уже приняли участие более 5,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. В Екатеринбурге продолжается голосование по выбору объектов благоустройства в рамках ...

В Екатеринбурге стартовало голосование по благоустройству общественных территорий в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. Сегодня в Екатеринбурге стартовало голосование по выбору общественных территорий, ...

В Екатеринбурге на следующей неделе начнется голосование за благоустройство объектов в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2022. В Екатеринбурге с 15 апреля стартует голосование по выбору объектов благоустройства в ...

В Екатеринбурге с 15 апреля стартует голосование по выбору следующей площадки для благоустройства в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2022. В Екатеринбурге будет проведено голосование по выбору городской площадки, которая будет ...