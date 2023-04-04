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В Екатеринбурге стартовало голосование по благоустройству парков

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. В Екатеринбурге стартовало голосование, в рамках которого можно выбрать, какой городской парк будет благоустроен в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы пройдут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего представлены пять вариантов: парк имени В.П. Чкалова, парк имени 50-летия ВЛКСМ, летний парк «Уралмаш», сквер по улице Титова, парк имени Ф. Энгельса. Опрос завершится 31 мая. Проголосовать можно на сайте «Городская среда».

Также с 15 апреля в общественных пространствах и крупных торговых центрах Екатеринбурга будут работать волонтеры, помогающие в голосовании. Они подскажут, как горожанам выбрать парк или сквер для благоустройства через специальное приложение, указав свои инициалы и номер телефона.

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