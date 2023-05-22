УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
22.05.2023

Объем портфеля автокредитов в России достиг рекордного уровня

УрБК, Москва, 22.05.2023. По итогам апреля объем портфеля автокредитов в России составил 1,25 трлн руб. Это новый исторический рекорд. За год число выданных займов выросло в 3,7 раза, до 68,98 тыс., а их сумма — в 4 раза, до 90,4 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» на основе данных БКИ «Скоринг Бюро».

В ВТБ рассказали, что за январь-апрель объем выдач вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 34 млрд руб. Число автокредитов увеличилось в 2,5 раза, до 28 тыс. Главными причинами увеличения показателей стали спрос на машины с пробегом, рост поставок автомобилей китайских брендов, расширение линейки отечественного транспорта и рост выдач автокредитов наличными.

В «Открытие Авто» отметили, что результаты работы дилеров кажутся успешными из-за произошедшего прошлой весной спада. Доля кредитных продаж будет и дальше восстанавливаться в связи со стабилизацией ставок, а общие объемы выдач автокредитов могут вернуться к показателям 2021 года.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.02.2021 Число выданных автокредитов в Свердловской области в январе выросло на 15%

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. В Свердловской области в январе 2021 года было выдано 1,8 тыс. автокредитов. Это на 15% ...

01.11.2019 Объемы выдачи автокредитов в Свердловской области в III квартале выросли на 2,2%

Свердловская область заняла 7 место в рейтинге выдачи автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом среди 30 ...

01.11.2019 Рост количества выданных автокредитов в Челябинской области в III квартале составил 7,9%

УрБК, Челябинск, 01.11.2019. Челябинская область оказалась на 8 месте в рейтинге выдачи автокредитов на новые ...

01.11.2019 Объемы выдачи автокредитов в Свердловской области в III квартале выросли на 2,2%

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2019. Свердловская область заняла 7 место в рейтинге выдачи автокредитов на новые автомобили ...

31.03.2016 НБКИ: За год объем автокредитования в Свердловской области вырос на 70%

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2016. За первые два месяца 2016 года количество автокредитов в Свердловской области составило ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий05.05.2023Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга05.05.2023Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах
Архив новостей
Май 2023 (481)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18