Объем портфеля автокредитов в России достиг рекордного уровня

УрБК, Москва, 22.05.2023. По итогам апреля объем портфеля автокредитов в России составил 1,25 трлн руб. Это новый исторический рекорд. За год число выданных займов выросло в 3,7 раза, до 68,98 тыс., а их сумма — в 4 раза, до 90,4 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» на основе данных БКИ «Скоринг Бюро».
В ВТБ рассказали, что за январь-апрель объем выдач вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 34 млрд руб. Число автокредитов увеличилось в 2,5 раза, до 28 тыс. Главными причинами увеличения показателей стали спрос на машины с пробегом, рост поставок автомобилей китайских брендов, расширение линейки отечественного транспорта и рост выдач автокредитов наличными.
В «Открытие Авто» отметили, что результаты работы дилеров кажутся успешными из-за произошедшего прошлой весной спада. Доля кредитных продаж будет и дальше восстанавливаться в связи со стабилизацией ставок, а общие объемы выдач автокредитов могут вернуться к показателям 2021 года.
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. В Свердловской области в январе 2021 года было выдано 1,8 тыс. автокредитов. Это на 15% ...01.11.2019 Объемы выдачи автокредитов в Свердловской области в III квартале выросли на 2,2%
Свердловская область заняла 7 место в рейтинге выдачи автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом среди 30 ...01.11.2019 Рост количества выданных автокредитов в Челябинской области в III квартале составил 7,9%
УрБК, Челябинск, 01.11.2019. Челябинская область оказалась на 8 месте в рейтинге выдачи автокредитов на новые ...01.11.2019 Объемы выдачи автокредитов в Свердловской области в III квартале выросли на 2,2%
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2019. Свердловская область заняла 7 место в рейтинге выдачи автокредитов на новые автомобили ...31.03.2016 НБКИ: За год объем автокредитования в Свердловской области вырос на 70%
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2016. За первые два месяца 2016 года количество автокредитов в Свердловской области составило ...