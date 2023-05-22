Объем портфеля автокредитов в России достиг рекордного уровня

УрБК, Москва, 22.05.2023. По итогам апреля объем портфеля автокредитов в России составил 1,25 трлн руб. Это новый исторический рекорд. За год число выданных займов выросло в 3,7 раза, до 68,98 тыс., а их сумма — в 4 раза, до 90,4 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» на основе данных БКИ «Скоринг Бюро».



В ВТБ рассказали, что за январь-апрель объем выдач вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 34 млрд руб. Число автокредитов увеличилось в 2,5 раза, до 28 тыс. Главными причинами увеличения показателей стали спрос на машины с пробегом, рост поставок автомобилей китайских брендов, расширение линейки отечественного транспорта и рост выдач автокредитов наличными.



В «Открытие Авто» отметили, что результаты работы дилеров кажутся успешными из-за произошедшего прошлой весной спада. Доля кредитных продаж будет и дальше восстанавливаться в связи со стабилизацией ставок, а общие объемы выдач автокредитов могут вернуться к показателям 2021 года.