Официальный курс доллара США снизился на 12 коп. евро — на 21 коп.

УрБК, Москва, 19.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 мая 2023 года. Курс долл. США снизился на 12,73 коп., до 79,90 руб., евро — на 21,94 коп., до 86,27 руб.